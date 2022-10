Sono già due i piloti già certi di una penalità in griglia per il GP degli Stati Uniti: Sergio Perez (Red Bull) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo) infatti domenica dovranno scontare cinque posizioni. Attenzione anche a Leclerc, per cui si attende solo l'ufficialità. Tutto il weekend di Austin in diretta su Sky e in streaming su NOW

