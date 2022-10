Ecco i "replecement", i piloti che scenderanno in pista nelle prime libere del GP USA al posto dei titolari. Quattro i rookie che vedremo al COTA: sulla Ferrari ci sarà Shwartzman al posto di Leclerc, le altre novità riguardano McLaren, Alfa Romeo e Williams. Per la Haas riecco Giovinazzi, ma per il team americano non si tratta del "gettone obbligatorio" previsto per questa stagione. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP AUSTIN, LIBERE LIVE