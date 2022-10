Charles Leclerc vede sfuggire per appena 65 millesimi la pole position ad Austin, anche se il monegasco dovrà scontare 10 posizioni in griglia per il cambio motore: "Sainz è stato più veloce di me, partirò indietro ma l'obiettivo è rimontare. Vincere? Non farò follie, ma voglio cogliere ogni occasione". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

"Sainz ha lavorato meglio di me, in gara voglio cogliere ogni occasione"

“Con il vento la macchina cambia molto di giro in giro. Io ho fatto del mio meglio, l’ultimo giro non è stato perfetto. Carlos ha fatto un lavoro migliore di me oggi, merita la pole. Io partirò più indietro per via della penalità, ma l’obiettivo è cercare di rimontare e tornare davanti il prima possibile. Scomparsa Mateschitz? E’ molto triste. Ma al di là di tutto quello che ha fatto nella sua carriera, che è incredibile, è la perdita di un essere umano che è triste per il motorsport. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Gara? Domani farò del mio meglio, non correrò rischi folli ma se ci sarà la possibilità io sarò lì per coglierla”.