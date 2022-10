Sainz: "Competitivi e fiduciosi per le qualifiche"

Lo spagnolo della Ferrari, che ha chiuso al comando le prime libere di Austin, racconta il suo venerdì: "Nella seconda sessione abbiamo lavorato per i test Pirelli senza modificare il settaggio per un'ora e mezza, questo renderà la sessione di domani molto importante. Siamo stati relativamente competitivi nel complesso, fiduciosi per domani". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere in Texas e guarda con ottimismo al resto del weekend. Carlos Sainz lo ha detto chiaramente nella conferenza di giovedì ad Austin, vuole vincere un GP da qui alla fine della stagione, ma senza badare alla classifica e al quarto posto. E così, al termine del primo giorno in pista al COTA, queste sono state le sue sensazioni: "Un venerdì diverso qui ad Austin. Nelle Libere 1 abbiamo completato il nostro programma, ma le seconde erano riservate ai test Pirelli e abbiamo provato le gomme del prossimo anno per un'ora e mezza senza modificare i settaggi della vettura. Questo renderà anche le FP3 di domani ancora più importanti del solito per le qualifiche". E sulle prospettive per questo weekend: "Oggi siamo stati relativamente competitivi nel complesso, quindi siamo fiduciosi per sabato".