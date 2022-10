Guardate cosa accade alle spalle del pilota della Red Bull durante l'intervista post libere: un tifoso cala dall'alto un filo con un cappellino e anche una penna per assicurarsi l'autografo del Checo. Il GP degli USA è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - GUIDA TV