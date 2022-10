Carlos Sainz conquista una super pole ad Austin, la prima per la Ferrari in Texas: "Era da tempo che aspettavo questa pole. In gara la Red Bull sarà favorita, hanno un passo gara migliore, ma lotteremo per vincere". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Carlos Sainz ha conquistato la terza pole della carriera, la prima per la Ferrari sul circuito di Austin . Splendido giro per lo spagnolo, che ha chiuso in 1:34.356 e preceduto Leclerc e Verstappen.

"Red Bull favorita, ma noi lotteremo"

"Il giro è stato difficile per il vento, con folate molto forti. Guidare qui con queste macchine è un’avventura. Non sai mai quanta aderenza aspettarti. Ma ho messo insieme un bel giro senza errori. Aspettavo la pole da diverse gare, ci ero vicino ma non ero più riuscito a prenderla. La Red Bull sarà la favorita. Hanno passo gara migliore e normalmente in gara ci battono perché Max fa un ottimo lavoro e loro hanno una grande macchina in configurazione da gara. Ma noi cercheremo di fare di tutto domani per batterli e vincere la gara. Sarebbe un modo fantastico per iniziare questo periodo delle ultime quattro gare”.