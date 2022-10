Leclerc rimonta da 12° a 3° e chiude sul podio ad Austin, ma non sorride del tutto: "Non è male, ma avevamo il passo e nel finale abbiamo avuto degrado. Guardando alla gara c'è un po' di delusione. Dobbiamo lavorare su questo per avvicinarci alla Red Bull. Speriamo di vincere l'anno prossimo". Il Mondiale torna domenica 30 ottobre con il GP del Messico: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

"Dobbiamo lavorare per essere migliori di loro nel finale di gara"

"Sono soddisfatto per certi versi, perché partivamo indietro e abbiamo fatto una bella rimonta. Ma se guardiamo la gara è stata un po’ deludente, avevamo il passo ma poi abbiamo avuto troppo degrado durante la gara. Ci lavoreremo su. Ma alla fine fare terzo partendo 12esimo non è male. Questa è stata una gare tra le più dure, poi a maggior ragione con il degrado diventa ancora più difficile gestire. Ma è stata una bella gara, abbiamo avuto bei duelli con Checo e con Max. Dobbiamo continuare a lavorare per dare loro più filo da torcere durante i finali di gara. Essere pilota Ferrari è una fortuna, ma dobbiamo continuare a spingere. Speriamo di vincere l’anno prossimo. Non abbiamo aggiornamenti in programma per il Messico".