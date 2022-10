Si corre al Circuito delle Americhe, dove la Red Bull punta a conquistare anche il Mondiale Costruttori e dedicare un altro trionfo a Dietrich Mateschitz, il fondatore scomparso nella giornata di ieri. La Ferrari punta dritta al successo, dalla pole scatta Sainz. Più indietro Leclerc a causa di una penalità (sostituzione del motore). Due cambi in griglia a due ore dal via. Il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV