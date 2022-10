Non nasconde rabbia e delusione Carlos Sainz, costretto al ritiro dopo pochi secondi nel GP di Austin: "Ero in battaglia con Max e da dietro arriva uno che non era in lotta e mi butta fuori. E' frustrante". Russell è poi andato a scusarsi personalmente con lo spagnolo: "E' colpa mia, mi dispiace". Il Mondiale torna domenica 30 ottobre con il GP del Messico: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

Colpo di scena al via del GP degli Usa: Sainz, scattato dalla pole, viene passato da Verstappen e viene centrato in pieno da Russell. Lo spagnolo si gira e riparte, ma è costretto al ritiro subito dopo un problema idraulico.

"Penalità di cinque secondi non è sufficiente"

“Sono molto arrabbiato e deluso, questa è la seconda gara consecutiva che finisco senza neanche fare un giro. Ero in battaglia con Max e da dietro arriva uno che non era neanche in battaglia con noi spingendomi fuori: è frustrante. La penalità di cinque secondi non è sufficiente comparata con il mio ritiro, ma non voglio valutare le penalità della FIA. Io non sono partito male, è Max che è partito benissimo. Qui ad Austin non sappiamo perché ma la P2 parte meglio della P1. Inoltre noi sappiamo quest’anno di avere un problema nelle partenze con questa macchina”.