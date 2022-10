Max Verstappen dedica il successo di Austin a Dietrich Mateschitz, scomparso sabato all'età di 78 anni: "Ha fatto tanto per noi, oggi potevamo solo vincere per lui. Gara molto dura, sono riuscito a rimontare. Abbiamo vinto il Costruttori con stile". Il Mondiale torna domenica 30 ottobre con il GP del Messico: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

La Red Bull cala il pokerissimo ad Austin, conquistando il quinto titolo costruttori della sua storia. Dal 2010 al 2022, da Vettel a Verstappen, ecco le monoposto e i piloti che hanno portato il team di Milton Keynes in cima al mondo.

"Oggi potevamo solo vincere per Dietrich. Vinto il costruttori con stile"

"Vittoria dura, la sosta è stata più lunga di quanto avremmo voluto, ma ho potuto lottare per tornare davanti. Ho dato tutto oggi, per noi è ovviamente un weekend difficile. La vittoria è per Dietrich e per tutto quello che ha fatto per noi. L’unica cosa che potevamo fare oggi era vincere. Dopo il pit stop non sembrava facile per noi, ma ho dato tutto per rimontare. Avevamo grande chance di vincere il titolo costruttori qui e volevamo farlo con stile. Credo di esserci riuscito oggi. Con Lewis la battaglia è durata per qualche curva, guidare qui è davvero divertente. La vittoria significa tanto per me e per il team. Didi era fondamentale per tutto il team ma volevamo regalargli un bel risultato oggi”.