Nelle prossime ore dovrebbe essere messa la parola fine al caso Budget Cap: la Red Bull, che ha commesso delle violazioni, ha accettato di patteggiare con la FIA. Alle 18.30 italiane di venerdì è prevista una conferenza stampa da Città del Messico. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sta per essere messa la parola fine (forse) al caso Budget Cap che ha coinvolto la Red Bull dopo le violazioni del tetto (entro il 5%) rilevato dalla FIA. Domani una conferenza stampa da Città del Messico, quando in Italia saranno le 18.30, dovrebbe confermare la scelta della scuderia di Milton Keynes di patteggiare come offerto dalla Federazione. Di fatto un'ammissione di colpa, ma quali saranno le conseguenze?