Le strade di Lewis Hamilton e della Mercedes non sono destinate a dividersi, come affermato dal pilota ai media britannici. "Il mio obiettivo è rimanere con la Mercedes. Sono qui da quando avevo 13 anni. Ed è davvero la mia famiglia. Loro sono rimasti con me nel bene e nel male. Sono rimasti con me durante tutto ciò che stava accadendo nel 2020. Mi hanno sostenuto quando ho fatto errori, quando abbiamo avuto alti e bassi". E ancora: "Credo nelle persone che sono all'interno dell'organizzazione e voglio essere il miglior compagno di squadra che posso essere. Credo molto in questo brand perché penso che possiamo renderlo ancora migliore, più accessibile, ancora più forte di quello che è e penso di poterne essere parte integrante". Sono queste le parole del pilota che ha smentito le voci su un addio alla Mercedes e alla Formula 1 in generale alla scadenza del contratto, nel 2023. "Faremo un altro accordo - ha detto il 37enne britannico a media selezionati, tra cui la Bbc, durante il Gran Premio degli Stati Uniti lo scorso fine settimana - Ci siederemo e ne discuteremo nei prossimi due mesi".