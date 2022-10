Carlos Sainz analizza il quinto posto nelle qualifiche del GP del Messico: "Non sono contento, la macchina era difficile da guidare. A differenza di altre piste, siamo peggiorati. Ci aspettavamo di non essere così veloci come i nostri rivali". Il GP in diretta alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

