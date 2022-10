Carlos Sainz conferma le difficoltà della Ferrari al termine del GP del Brasile: "E' stato un fine settimana sofferto. Con l'altitudine perdiamo tanto, in un circuito normale saremmo stati più avanti. La Ferrari non era performante". Si torna in pista domenica 13 novembre con il GP del Brasile: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Sainz chiude 5° in Messico , ma deve fare i conti con un fine settimana complicato per la Ferrari , che ora vede anche avvicinarsi la Mercedes al 2° posto del Mondiale costruttori.

"Weekend difficile, ad altitudine normale saremmo stati più avanti"

"Weekend difficile, la macchina non era brutta da guidare oggi. Sappiamo che a causa dell'altitudine perdiamo tanto, la macchina non era performante. Ho fatto una bella gara, ma quando sei così lento non puoi fare molto. La macchina non era al massimo potenziale, abbiamo sofferto. Con un'altitudine normale forse non avremmo lottato per la vittoria, ma magari saremmo stati più avanti".