Tutti contro Max, con gli ultimi sprazzi di energia e obiettivi per chiudere senza rimpianti una stagione che per alcuni (come Charles Leclerc) era iniziata con sogni ma anche passi diversi. Per Ferrari il minuto preso sul traguardo da Red Bull in Messico è stata una batosta da digerire e analizzare ovviamente. Oltre alle difficoltà annunciate nello sfruttamento del turbo in altura, ci sono stati altri problemi con la power unit che hanno costretto l’adozione di mappature meno prestazionali per salvaguardare l’affidabilità. Ma anche lato macchina il bilanciamento si è rivelato debole sulle gomme. A Città del Messico si è giocato in difesa per salvaguardare quel secondo posto nei costruttori che anche la Mercedes sta ormai cullando come una pazza idea. I punti di vantaggio per ora sono 40 e, a due gare dalla fine, la Ferrari ha ancora un buon margine tecnico per affrontare il fine settimana a Interlagos difendendo bene quel secondo piazzamento che vale faccia ma soprattutto soldi e sviluppi sul 2023.