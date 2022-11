Hamilton con la vittoria dell'anno scorso si è portato a quota 3 dopo i successi del 2016 e 2018 e, con una Mercedes in rialzo, può ambire ad eguagliare Michael Schumachre. Certo, ci sarebbe anche Vettel (2010, 2013, 2017), ma Seb non vince da un po'... Tutto il weekend di San Paolo è live su Sky e in streaming su NOW

Sono vent’anni esatti, beh, non proprio esatti, perché nel 2002 il GP del Brasile si corse a marzo, per cui l’anniversario è passato da un pezzo, ma quello è il senso...

Nel 2002 Michael Schumacher vinceva il suo 4° GP di Interlagos con mezzo secondo su suo fratello Ralf e quasi un minuto su David Coulthard, migliorando il suo stesso primato di vittorie sul tracciato brasiliano. Quello di Michael era già record a quota 3, a testimonianza che ripetersi sul tracciato brasiliano è estremamente difficile: ci sono ben 24 vincitori in 38 gare corse qui. Il record a quota 3, si diceva, risultato che Schumi ottenne nel 2000, superando due idoli locali: Emerson Fittipaldi (1973-1974) e Ayrton Senna (1991 e 1993); e Mika Hakkinen, che vinse negli anni dei suoi mondiali: 1998 e 1999. Hamilton con la vittoria dell’anno scorso si è portato a quota 3 dopo i successi del 2016 e 2018 e, con una Mercedes in rialzo, può ambire ad eguagliare il tedesco. Certo, ci sarebbe anche Vettel (2010, 2013, 2017), ma il tedesco non subodora la vittoria da tempo. Il GP del Brasile non è stato solo Interlagos: 10 GP si corsero anche a Jacarepagua, tracciato che non esiste più, purtroppo. Appuntamento fisso degli anni '80, in cui era il primo o il secondo appuntamento stagionale, fu il terreno di caccia del “Professore” Alain Prost, che capitalizzava al massimo gli incerti GP di inizio anno, andando a cogliere il massimo risultato con precisione chirurgica. Prost vinse 5 volte a Jacarepagua, e riuscì ad imporsi anche nel 1990 ad Interlagos, per un record al momento irraggiungibile di 6 vittorie nel GP del Brasile.