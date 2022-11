Il Mondiale ha assegnato tutti i suoi titoli, ma il Brasile promette spettacolo e la lotta per alcune posizioni è ancora aperta. Ecco cosa deve sapere un pilota prima di affrontare la pista d'Interlagos: qui vi sveliamo tutti i segreti del circuito protagonista della penultima prova del Mondiale. Il GP del Brasile in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW

Pronti per tornare in pista con la Formula 1? Si va a San Paolo, su una delle più apprezzate dai piloti: Interlagos. È la penultima prova di un Mondiale che ha già emesso i suoi verdetti, ma non per questo la gara di domenica appare meno interessante. Anzi, la presenza della Sprint sabato e alcune posizioni ancora aperte nella classifica piloti rendono il weekend molto caldo. E allora scendiamo in pista per scoprire come i campioni del Circus devono affrontare il tracciato brasiliano.



Curva 1 - Si frena a 40 mt, si arriva a 331 km/h e si percorre a 126km/h di velocità minima; si frena per 2.6 sec applicando 125 kg sul pedale del freno. 4.5 G di decelerazione. Si percorre in 3^ marcia.



Curva 4 - Si frena a 90 mt, si arriva a 333 km/h e la si percorre a 175 km/h; si frena per 1.91 secondi. Si percorre in 4^ marcia.



Curve 6-7 - Si percorrono in 6^ marcia a circa 225km/h ( curva 6) e circa 237 km/h ( la 7); 4.2 G di accelerazione laterale.



Curva 12 - Si frena a 70 mt, si percorre in 4^ marcia a 138 km/h. Trazione in uscita.