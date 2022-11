Ultime due gare del Mondiale 2022 ed è tempo di bilanci e di uno sguardo al futuro anche per il pilota monegasco della Ferrari: "Ce la metterò tutta per trasformare il prossimo nell'anno buono, Questo che sta per terminare ha rappresentato una buona base per uno step successivo, anche si tende a dimenticare le difficoltà passate". Tutto il weekend del GP del Brasile è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV