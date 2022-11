Duro commento del campione del mondo dopo la Sprint di Interlagos, chiusa al quarto posto: "Pensavo che la gialla fosse la gomma giusta, ma non eravamo competitivi neanche con la rossa. Abbiamo un degrado enorme e non è positivo. Qui siamo scarsi, non stiamo andando come dovremo". La gara live domani alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

