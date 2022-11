Verstappen cannibale al punto da non lasciare punti al compagno di squadra Perez nella lotta con Leclerc per il secondo posto nel Mondiale? La gara in Brasile lo ha confermato, ma da un ex pilota olandese arriva una clamorosa indiscrezione: tutto avrebbe avuto origine a Monaco e qui vi spieghiamo il retroscena. Il Mondiale torna la prossima settimana con l'ultima gara di Abu Dhabi: diretta Sky e in streaming su NOW

C’è qualcosa di molto strano che sta accadendo nel box Red Bull. I successi che hanno portato a Woking sia il titolo Piloti che quello Costruttori, non hanno appianato le presunte ruggini tra il campione Max Verstappen e Sergio Perez. La gara in Brasile ha confermato come il campione in carica non sia intenzionato a dare una mano al compagno di squadra nel tentativo di fare punti per conservare il secondo posto nella classifica piloti (è in lotta con Leclerc). Ma perché? Ego di Max il cannibale o c'è qualcosa di più? Al termine della gara di Interlagos, chiusa con Verstappen sesto davanti a Perez, il team si è riunito prima ancora di concedersi alla stampa, cosa che sembra quasi una conferma per l0indiscrezione che arriva da un ex pilota, Tom Coronel.