La Formula 1 ha ancora dei giri da completare: a 48 ore dalla fine del Mondiale 2022, si va in pista a Yas Marina per i test. Dalle 9 alle 18 di domani

La Formula 1 torna in pista ad appena 48 ore dal termine della stagione 2022, che ha visto il trionfo della Red Bull e di Max Verstappen. A Yas Marina, teatro della gara conclusiva di domenica scorsa, i team saranno protagonisti dei test che in qualche modo ci proiettano già al Mondiale 2023 che scatterà il 5 marzo in Bahrain. Poco più di 100 giorni al via, ma il Circus ha già fretta di proiettarsi verso la nuova sfida. Ad Abu Dhabi si correrà nella sola giornata di martedì 22 novembre, dalle 9 alle 18. Qui, con il Live Blog, vi racconteremo tutto prima del rompete le righe invernali.