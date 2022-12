VIA IL 5 MARZO

Annunciate le sei Sprint che si correranno nel prossimo Mondiale: saranno in Azerbaigian, Austria, Belgio, Qatar, Usa (Austin) e Brasile. Ufficiale anche la notizia che non si correrà il GP della Cina, già 'sotto osservazione' per motivi legati al Covid. Le gare del prossimo Mondiale passano per ora da 24 a 23. Diverse le altre novità, tra le quali anche l'assenza della Francia. Due le tappe italiane con Imola e Monza e tre le statunitensi, con l'esordio del GP di Las Vegas