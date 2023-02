Il team principal della Ferrari Sky Sport24 nel giorno della presentazione della SF-23: "Si sente la passione del team, questo è importante per cominciare la stagione. Così come sentire le emozioni dei tifosi, ecco perché la pressione va considerata positiva. La moneta per decidere chi tra Leclerc e Sainz doveva andare per primo in pista per lo shakedown? La terrò in tasca nel corso della stagione, non si sa mai" VIDEO E FOTO DELLA NUOVA SF-23 Condividi

Sorridente e motivato. E non poteva essere diversamente per Fred Vasseur, team principal della Ferrari, nel giorno della presentazione della nuova SF-23. "Si sente la passione del team, questo è importante per cominciare la stagione. Così come sentire le emozioni dei tifosi. Un successo, direi", ha detto a Sky Sport24 il 54enne ingegnere francese in una lunga chiacchierata con Federica Masolin e Carlo Vanzini.

Una monetina per scegliere chi mandare prima in pista a Fiorano? Nell'intervista a Vasseur, Carlo Vanzini ha definito "geniale" la scelta di usare la monetina per caire chi doveva andare per primo in pista per lo shakedown a Fiorano. Il team principal con grande ironia ha detto in proposito: La terrò in tasca nel corso della stagione, non si sa mai... Ma la dinamica all'interno della squadra è positiva e sono certo che faranno un bel lavoro". E ancora sui piloti: "Il primo commento di Leclerc è stato buono, così come è molto positivo che siano tornati a lavorare sulla macchina in questo tempo trascorso insieme oggi a Fiorano. Un buon inizio".

"Massima attenzione per ogni piccolo dettaglio" “Prima il potenziale dell’auto era lo scopo principale dello sviluppo. ora invece si dovrà prestare attenzione a ogni più piccolo dettaglio. Siamo consapevoli di questo e pronti per Sakhir", ha detto Vasseur.

L'affidabilità della SF-23 "Abbiamo fatto tutti i controlli al banco - ha spiegato sul tema dell'affidabilità - abbiamo cose nuove e tutto sembra sotto controllo. Ma occorre essere cauti in merito agli aggiornamenti al motore e sull’affidabilità. In passato abbiamo dovuto depotenziare il motore, mentre ora siamo tornati alla normalità. Però non si parla di passi avanti circa la potenza".

Sulla passione dei tifosi Ferrari: aspettative e pressione "Alcuni tifosi erano ai cancelli di Fiorano già dalle 5 del mattino, si sente una passione enorme, così come leo sono le aspettative. Sicuramente si sente la pressione, ma credo che idealmente debba essere positiva. Ed è la migliore motivazione che possiamo avere. La scelta di San Valentino? Per far innamorare tutti...".

Sugli avversari e le parole di Verstappen "Per ora non ho guardato con attenzione le altre macchine, anche perché i lanci spesso sono 'falsi' e le vere monoposto arrivano solo dopo. Quindi non volevo perdere tempo ed essere concentrato solo su di noi. Verstappen ha detto che lotterà contro la Mercedes e non ha menzionato noi? Non sono affari miei, dobbiamo focalizzarci sul nostro lavoro. Abbiamo parecchio lavoro".