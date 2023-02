Aspettando il Mondaile, il primo bilancio in F1

Non manca molto alla tre giorni di test in Bahrain che si svolgeranno dal 23 al 25 febbraio: dopo aver visto chi si è nascosto, chi si è mostrato (e ha emozionato) e chi ha già rivelato le innovazioni che porterà sulla griglia, è arrivato il momento di tirare le fila e fare un bilancio su quella che sarà la nuova stagione di Formula Uno

C'è chi ha giocato totalmente a nascondino e chi l'ha fatto un po' meno, con la consapevolezza che tanto tra poco le venti macchine si ritroveranno tutte in pista in Bahrain per l'unica sessione di test pre stagione e il tempo per i giochini è già finito. Al secondo anno di queste monoposto che hanno riportato l'effetto suolo in Formula Uno si può dire che la Red Bull e le idee di Adrian Newey hanno fatto scuola, ma era abbastanza scontato che fosse così considerando quanto e come ha vinto la RB18.