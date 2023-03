"Forme familiari"... ha detto Horner, parlando della Aston Martin 23. "Tre Red Bull sul podio" addirittura Perez... È abbastanza evidente che in casa Aston, con nulla da perdere e con l'innesto anche con beghe legali di personale Red Bull (Dan Fallows capo aerodinamico RB passato a AM) abbiano sposato quella filosofia di macchina. Viene da pensare invece che in Ferrari e Mercedes, senza innesti esterni, il gruppo ingegneri abbia difeso la filosofia del progetto 2022, convinti dello sviluppo, ma forse ancora di più "incapaci" di rinnegare una propria idea e riconoscere la bontà di quella degli altri... Prima della prima gara dicevamo che per tutti più che vincere era importante convincere... Così per molti non è stato e Arabia Saudita è già un viatico inatteso. In Mercedes Wolff ha già dato input di cambiare. E comunque qualcosa di correlazione dati evidentemente non ha funzionato o i dati non erano corretti... Arabia già prova del 9. Bravi in Aston a mettere da parte orgoglio e egocentrismo per andare, sia chiaro, non a copiare, ma nella direzione dei più forti. Orgoglio e egocentrismo sono i rivali principali di un gruppo di lavoro. Non dimentichiamo che Aston quando era Racing Point già venne battezzata la Mercedes Rosa... Ma non funzionò molto l'ispirazione ad altri, con il passare del tempo, forse perché non avevano qualcuno che invece adesso hanno in grado di sviluppare la "copiatura"