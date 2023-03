Ferrari, gli scenari dopo le dimissioni di Sanchez

Il risveglio non poteva essere più brusco. Dalla gioia incontenibile di dodici mesi fa per una doppietta, il gruppo guidato ora da Vasseur si è ritrovato a inseguire inutilmente una Red Bull imprendibile, anzi due, dovendo fare i conti con problemi di consistenza e affidabilità. Perdendo, dopo il primo appuntamento della stagione, anche uno dei papà del concetto aerodinamico prima della F1-75 ora della SF-23. David Sanchez , l'Head of Vehicle Concept della Scuderia h a rassegnato infatti le dimissioni dopo dieci anni trascorsi a Maranello per fare ritorno in Inghilterra dopo un periodo di gardening. Una scelta che sembra però slegata dai risultati deludenti del Bahrain. L'uscita del tecnico potrebbe avere un impatto non indifferente sulla stagione della Ferrari, soprattutto sul programma di sviluppi. I sostituti, almeno nel breve periodo, dovranno essere risorse interne.

Il post Bahrain

Intanto nella quotidianità a Maranello si lavora su più fronti: capire perchè in Bahrain la monoposto non ha perfomato come avrebbe dovuto creando molti problemi nella gestione delle gomme soprattutto posteriori. E capire se almeno gli elementi sostituiti in via precauzionale prima della gara all'interno della power unit di Leclerc, la centralina soprattutto, siano riutilizzabili per evitare al monegasco già le prime penalità dopo il ritiro di domenica scorsa. Dopo i test gomme anche i piloti son volati in sede per tornare al simulatore e cominciare a lavorare sul fine settimana di Gedda. La pista in Arabia Saudita dovrebbe essere più favorevole alla SF-23, ma ora le parole d'ordine sono comprensione e sviluppi, mantenendo anche un certo sangue freddo in squadra. La prima sfida di Vasseur è già partita.