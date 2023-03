Così il pilota britannico in un podcast della BBC: "Penso sia una questione di responsabilizzazione, di ammettere e dire, sai che c'è, ‘non ti abbiamo ascoltato’, la macchina non è dove dovrebbe essere e dobbiamo lavorarci". Il Mondiale torna nel weekend del 19 marzo in Arabia Saudita: diretta Sky

Nuovo Mondiale, vecchi problemi. Così ha visssuto Lewis Hamilton primo GP della stagione in Bahrain, con le prestazioni della Mercedes W14 ancora lontane dalle aspettative del 7 volte campione del mondo e del team di Brackley che speravano di riscattare da subito un 2022 molto grigio. Hamilton è tornato a parlarne nel corso di un podcast della BBC e non ha risparmiato una critica ai suoi: "Penso sia una questione di responsabilizzazione, di ammettere e dire, sai che c'è, ‘non ti abbiamo ascoltato’, la macchina non è dove dovrebbe essere e dobbiamo lavorarci". Davvero un inizio di Mondiale molto complicato per lui e tutta la squadra di Toto Wolff.