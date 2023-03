Domenica alle 18 in diretta da Jeddah il Gran Premio dell'Arabia Saudita su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Inoltre, su Sky il World rally Championship con il Rally del Messico e il via del FIA World Endurance Championship con la "1000 Miglia di Sebring" live dalla Florida Condividi

In arrivo un altro weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW, con il secondo appuntamento di Formula 1, che fa tappa in Arabia Saudita, dove si correrà anche la Formula 2. Da non perdere il World Rally Championship in Messico e il debutto del FIA World Endurance Championship in Florida.

Come seguire il GP dell'Arabia Saudita in diretta su Sky Da giovedì 16 a domenica 19 marzo, in diretta esclusiva la seconda tappa della stagione 2023 di F1, il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa piloti, in programma dalle 15.30. Dopo le prove libere del venerdì, sabato arrivano la Sprint Race di Formula 2 alle 16.05 e le qualifiche di Formula 1, in programma alle 18. Domenica la gara di F1 è alle 18, live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in differita dalle 21.30 su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Il programma del weekend di F1 sul canale 207 Giovedì 16 marzo

Ore 15.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk



Venerdì 17 marzo

Ore 11.50: F2 – Prove Libere

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 - prove libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 15.55: F2 – Qualifiche

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18: F1 – prove libere 2

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: conferenza stampa Team Principal

Ore 20.15: Paddock Live Show Sabato 18 marzo

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 3

Ore 16.05: F2 – sprint race

Ore 17.15: Paddock Live - #skymotori

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – qualifiche (in differita su TV8 dalle 21.30)

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show



Domenica 19 marzo

Ore 14.10: F2 - gara

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18: F1 gara (differita su TV8 dalle 21.30)

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 23: Race Anatomy