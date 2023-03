Dopo il terzo posto in Bahrain, Alonso è prudente su quello che potrebbe essere l'andamento della gara a Jeddah: "Abbiamo avuto coraggio durante l'inverno con il progetto, ma è presto per dire se saremo la seconda forza del campionato". E sulla Ferrari... Tutto il weekend dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV