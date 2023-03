GP ARABIA

Pirelli, per la seconda gara della stagione in Arabia Saudita, ha optato come nel 2022 per una combinazione intermedia (C2 più dura a C4 più morbida). Con i dati del fornitore unico del Mondiale, andiamo a scoprire tutti i dettagli e anche come è cambiata la pista dal suo debutto. Il GP è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW ARABIA, CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING