Sergio Perez entusiasta dopo la seconda pole di fila a Jeddah: "Quando si fa il giro qui si sente davvero la macchina che prende vita. Max? È un peccato, perché è stato davvero forte per tutto il weekend, ma speriamo che domani potremo avere entrambe le auto lì davanti. Non si sa mai con queste macchine, i problemi di affidabilità possono colpire in qualsiasi momento". Domenica alle 18 la gara è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP ARABIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE