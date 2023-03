Carlos Sainz scatterà dal 4° posto a Jeddah, ma ha chiaro il suo obiettivo per la gara: "Vogliamo prenderci il podio, tentare la rimonta e giocarcela con Aston e Mercedes. Non sono state buone qualifiche, perdevo 3-4 decimi nel primo settore". Domenica alle 18 la gara è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Non è stata una buona qualifica, in gara vogliamo la rimonta"

"Ho avuto problemi nel primo settore, dobbiamo lavorare lì. Ho perso 3-4 decimi, ero competitivo ma perdevo troppo. Ho compromesso la qualifiche nel Q2 con un set di gomme in più, non è stata una buona qualifica ma in gara possiamo provare la rimonta. Non è stato il weekend che volevamo, un passettino indietro rispetto a quello che ci aspettavamo. Era la prima volta che andavamo in questa pista con questa macchina, Leclerc è andato bene e ha sfruttato la macchina. Penso di andare meglio in gara, di lottare con Aston e Mercedes. L'obiettivo è il podio, ce la metteremo tutta. Vittoria? Red Bull con Perez e Verstappen, anche se parte dietro, hanno una marcia in più".