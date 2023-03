Sergio Perez festeggia in Arabia la sua quinta vittoria in carriera e il secondo posto nel Mondiale a una sola lunghezza da Verstappen: "Jeddah mi doveva una vittoria dall'anno scorso, me la sono presa. E' un grande avvio di campionato, bisogna continuare a spingere. E' stata una gara dura". Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

