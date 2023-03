Una serata folle per Fernando Alonso in Arabia. Prima la partenza super, che gli è valso il comando della gara. Poi la prima sanzione di 5'' per non aver rispettato la posizione corretta in griglia. Infine il terzo posto, celebrato nel migliore dei modi, visto che si trattava del 100° podio in carriera. Ma una doccia gelata stava cambiando tutto: la FIA mette prima Nando sotto investigazione, poi gli commina 10'' di sanzione per non aver scontato in modo corretto la penalità precedente. Risultato? Podio perso in favore di Russell. Lo spagnolo ci va pesante al microfono di Sky: "La FIA fa una brutta figura, dare una penalità dopo 35 giri e con il podio già concluso". Ma non è finita.