Rimonta favolosa di Verstappen che "rischia" di vincere dopo essere partito dalla quindicesima posizione. Merita 10, come il vincitore e compagno di squadra Perez. Alonso highlander, nonostante il podio tolto. Sainz e Leclerc lottano, ma questa Ferrari non va. Il Mondiale torna nel weekend 2 aprile con la gara in Australia: diretta Sky



CRONACA E HIGHLIGHTS DEL GP ARABIA SAUDITA