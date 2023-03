Ferrari, un'involuzione misteriosa

L'ultima gara di Jeddah ha messo ulteriormente in evidenza le difficoltà della Rossa e il confronto con la gara del 2023 sono un indizio evidente del passo indietro. Ci sarà un mese di tempo dopo l'Australia, dicono all'unisono a Maranello, ma la domanda è: per fare cosa? Proviamo a capire gli scenari attuali e futuri. Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo scorso anno Leclerc fece 12 giri sull'1'32", quest'anno il suo miglior giro assoluto è stato in 1'33"155 ossia un secondo e mezzo più lento del suo miglior giro 2022 e non è mai andato sull'1'32".. È vero non abbiamo la controprova cosa avrebbe potuto fare con strada libera , ma credo che la situazione sarebbe cambiata forse di 3-4 decimi, il che vuol dire sempre un secondo più lento anno su anno.

2) i dati non hanno avuto correlazione in pista;

Lo dimostra Sainz davanti, che fa il suo miglior giro (50) in 1'32"822 con strada libera quando nel 2022 il suo miglior giro era stato fu in 1'31"905 e per 10 giri sul ritmo dell'1'32". Il ritmo di Max è stato molto simile a quello 2022 è la Ferrari che è andata indietro a gambero. A questo punto, tre sono le situazioni possibili:

Ci sarà un mese di tempo dopo Australia, dicono all'unisono a Maranello, ma la domanda è: per fare cosa?



1) "Accendere" la SF23 e arrivare al livello Red Bull.

2) Trovare il passo per essere seconda forza



Se la risposta è la "2", quel mese sarà cruciale per decidere non come diventare seconda forza 2023, ma come essere la prima nel 2024. Restare su questa filosofia di progetto o gettarsi stile Aston in direzione diversa? I numero di Jeddah sono davvero incomprensibili anno su anno.. Si vocifera di problemi di consumi, ma poco plausibili. La famigerata TD39? Dicono di no.



La gara in Australia fu la prima dominata dalla SF-75, attendiamo un segnale da una macchina nata per vincere, ma che al momento corre a stento. In qualifica va... Russell. Mercedes un anno fa solo due volte sull'1'32", quest'anno sei volte e ritmo costante più veloce, eppure hanno già deciso di cambiare filosofia. Manca un pezzo di verità nella situazione Ferrari, perché un'involuzione così è davvero un non senso!