Formula 1

La Formula 1 arriva in Australia: per la 26^ volta nella storia si corre a Melbourne, dove Hamilton vanta un record di 8 pole position e può diventare il primo nella storia a raggiungere quota 9 nello stesso circuito. Gara importante anche per Verstappen che cerca l'ottantesimo podio in carriera, come Senna. Il GP d'Australia è in programma domenica 2 aprile alle ore 7, in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW Tutte le statistiche di Michele Merlino