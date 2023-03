Fernando Alonso 'punge' Lewis Hamilton, sostenitore del fatto che la Red Bull di quest'anno sia la più dominante dell'era moderna in F1: "Starà invecchiando e non si ricorda che nel 2014 e 2015 lui e Rosberg vincevano con un minuto di vantaggio, preservando anche i motori. Per vincere quest'anno mi servirà una mano da... Red Bull!", ha detto lo spagnolo intervistato da 'L'Equipe'. Il fine settimana di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo quasi sedici anni, non cenna a placarsi la grande rivalità tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Compagni ma acerrimi nemici in quell'anno in McLaren, il 2007 con il titolo consegnato a Kimi Raikkonen, lo spagnolo non ha mancato di mandare una 'frecciatina' al sette volte campione del mondo, che in Arabia Saudita aveva dipinto la Red Bull come la " monoposto più dominante dell'era moderna in F1 ".

"Per vincere in Aston mi serve un aiuto da... Red Bull!"

"Vincere? Avrò bisogno dell'aiuto delle Red Bull, di un incidente o di un guasto, ma saremo comunque competitivi. Non l'avrei mai immaginato tre mesi fa. Andare in Aston Martin è stata una grande decisione. Quando sono andato in Ferrari mi è piaciuto molto quel periodo in cui abbiamo lottato per i titoli fino alla fine. Come la decisione di andare alla Toyota a Le Mans e vincere due volte a Le Mans. All'Aston Martin mi aspettavo una macchina competitiva in uno o due anni, ma essere così in sei mesi è fantastico".