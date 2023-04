Melbourne, non è finita: il reclamo della Haas

Il finale caotico della gara australiana prosegue con un reclamo. Il team americano: chiede che valga il piazzamento prima della bandiera esposta dopo la terza ripartenza. In quel momento il suo pilota Hulkenberg era quarto (potenzialmente terzo considerando la penalità di Sainz). A breve l'incontro con i commissari, Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta Sky e in streaming su NOW

Potrebbe non essere ancora stata messa la parola fine al GP d'Australia, la Haas ha presentato infatti reclamo sul risultato finale. Quella di Melbourne è stata una gara "folle" per le tante ripartenze, gli incidenti, le Safety Car e le tre bandiere rosse che non hanno un precedente in un singolo gran premio di F1. Folle lo è stato anche per le perplessità legate all'ultima bandiera rossa e alla ripartenza con un "giro passerella" che ha scontentato in molti. E ora il team americano chiede che valga il piazzamento prima della bandiera esposta dopo la terza ripartenza. In quel momento il pilota tedesco Nico Hulkenberg era quarto (potenzialmente terzo considerando la penalità di Carlos Sainz). La Haas a breve incontrerà i commissari, è un "altro giro" di un GP senza fine...