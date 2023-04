Amici di Sky , appassionati di F1 , benvenuti in Australia ! Dalle 7 pronti a scendere in pista con voi per il terzo GP della stagione 2023: in tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW . Qui vi racconteremo tutto, giro dopo giro, con il nostro Live Blog e il monitor dei tempi. Sui social, invece, non perdete di vista #SkyMotori. Andiamo! Su i motori!