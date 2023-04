Mister miliardo: da oggi Toto Wolff potrebbe essere chiamato anche così. Il team principal della Mercedes è infatti stato inserito nella lista degli uomini che hanno raggiunto un patrimonio personale di un miliardo di dollari. A certificarlo è stata l'autorevole rivista americana 'Forbes', che ha inserito il boss di Hamilton e Russell nella lista degli uomini più ricchi del pianeta. “Protagonista della serie Drive to Survive di Netflix, Wolff è team principal e CEO del team Mercedes-AMG Petronas F1 - si legge su 'Forbes' -. Ex pilota di auto da corsa, è entrato a far parte del team di F1 nel 2013, molto prima che il valore dei team salisse alle stelle e ha portato la squadra a vincere otto campionati costruttori consecutivi”. Ad oggi, Toto è 2569° in classifica tra gli uomini più ricchi del mondo. Con Wolff sono entrati nel club dei miliardari anche LeBron James e Tiger Woods.