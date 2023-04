Curioso e divertente fraintendimento nel sabato di Baku: il pilota della Ferrari segnala un gatto in pista nel momento in cui le sue prestazioni non sembrano al top. Nel team radio sembra pronunciare la parola "cut" ovvero taglio e si temono problemi, ma in realtà dice "cat" riferendosi al felino. Nel post Sprint Carlo Vanzini svela il mistero, così come un post della Scuderia. Oggi alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

