La Red Bull vestirà una livrea speciale, scelta dai propri tifosi, in occasione del GP di Miami, in programma domenica. Anche Max Verstappen indosserà un casco davvero particolare, che ha svelato sui suoi account social. Guarda il video. Il Mondiale torna questa settimana a Miami, tutto in diretta su Sky Sport e NOW

GP MIAMI, LA GUIDA TV