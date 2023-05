A una settimana dal devastante alluvione che ha sconvolto l'Emilia-Romagna, costringendo gli organizzatori ad annullare il GP di Imola, Yuki Tsunoda è tornato a parlare di quei giorni drammatici: "Sono state notti terribili, ho avuto paura. Non avevo mai visto niente di simile, se non in televisione". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

"Mai visto una cosa simile dal vivo, solo in televisione"

"Imola doveva essere il nostro GP di casa, c’era davvero tanto entusiasmo tra la gente che aspettava questa gara. Ma le piogge hanno travolto tutto. Ha cominciato a piovere di notte, una tempesta vera e propria che è andata avanti per tre giorni di fila. Faenza, dove c’è la nostra sede, era coperta dal fango. Noi eravamo al sicuro ma c’era preoccupazione. Quando siamo usciti abbiamo visto che l’acqua era ovunque. C'era tanta paura, soprattutto per chi abitava al piano terra, io fortunatamente abito al 2° piano. Sono state notti terribili, non avevo mai visto nulla di simile se non in tv e non mi aspettavo di viverla in prima persona. Avevo davvero paura".