Il pilota del team Carlin vince davanti a Verschhor e Pourchaire. In classifica generale Vesti conserva la leadership (+7 su Pourchaire) e domani in Feature Race partirà dalla prima fila, tutta Prema, accanto al compagno di squadra Bearman, oggi soltanto tredicesimo

Registrati qui per vedere la Sprint Race del GP F1 del Belgio Clicca qui

E' di Enzo Fittipaldi del team Carlin il successo nella gara Sprint di Formula 2 a Spa, sul podio anche Verschhor e Pourchaire. Pista asciutta dopo una mattinata di pioggia che ha a lungo sconvolto il programma della giornata. In prima fila Daruvala (MP) e Verschoor (Var), per effetto dell’inversione dei primi dieci in qualifica. Il leader del campionato Vesti (Prema) parte dalla quinta fila ed è praticamente circondato da tutti i suoi avversari nella lotta al titolo, con una classifica cortissima a 4 eventi dal termine della stagione.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Al via del giro di formazione si ferma Mason, che viene sospinto in corsia box. Il suo ritardo nello schierarsi provoca un ulteriore giro di formazione, ne approfittano i piloti per portare in temperatura le gomme. Nuova tornata e nuovo schieramento. Quando si spengono i semafori è subito lotta per cercare le posizioni di vertice. Davanti va in testa Daruvala, bravo Vesti a prendere posizione a centro gruppo. Al secondo giro Vesti è già quinto. Nel corso del terzo giro rientra clamorosamente ai box Daruvala -al quale si è staccato il poggiatesta- e si ritira, fermo intanto Cordeel, problemi anche per Novalak e drive through per Mason.