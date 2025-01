Dopo la prima foto con la tuta rossa, ecco il casco che utilizzerà Lewis Hamilton nel corso della sua prima uscita a bordo di una Ferrari sul tracciato di Fiorano. Un ritorno alle origini, dal momento che di giallo era colorato il casco con cui esordì in Formula 1 nel 2007

