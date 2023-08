Il team principal della Haas immortalato con una delle sue tipiche (e più divertenti) espressioni su una camicia indossata da due giovani tifosi al circuito di Zandvoort. Non è una novità assoluta, ma conferma che ormai è in atto una "Steiner-mania". Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, LA DIRETTA DELLE LIBERE