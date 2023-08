Gara pazzesca a Zandvoort, dove arriva pioggia pesante nel finale: Zhou a muro, bandiera rossa e gara interrotta. Verstappen leader davanti ad Alonso, Gasly, Sainz e Perez. Ritiro per Leclerc al giro 43 a causa di un problema al fondo dopo una gara con tanti problemi. Sargeant a muro al 17° giro: pilota ok. Il GP d'Olanda è live oggi su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI