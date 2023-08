Nella conferenza prima del Gran Premio di Monza, il pilota britannico si è soffermato a lungo sul rinnovo con Mercedes e sugli obiettivi fino al 2025: “Non potrei essere più felice; sono qui per vincere altri titoli”. Il ritiro non è mai stato nei suoi piani: “Volevo assolutamente continuare; sento di poter migliorare ancora”. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV

Dopo la notizia arrivata nelle ultime ore, il rinnovo con Mercedes fino al 2025 non poteva che essere l’argomento principale della conferenza di Lewis Hamilton alla vigilia del Gran Premio d’Italia: “Non potrei essere più felice di aver rinnovato con questo team, con il quale ho affrontato un percorso incredibile”, afferma il britannico, “È stato un viaggio lunghissimo e abbiamo ancora delle questioni in sospeso, abbiamo tanto lavoro da fare per tornare al vertice e non avrei voluto affrontarlo in nessun altro luogo”. La questione in sospeso a cui fa riferimento è naturalmente tornare a vincere: “Sono qui per vincere altri campionati del mondo, per tornare a lottare per il titolo del mondo”, rivela, “Siamo stati il team più vincente nella storia e abbiamo avuto la striscia vincente più lunga negli ultimi 10 anni. È ancora più impegnativo rispetto al passato tornare al livello che ci spetta, ma l’obiettivo è avvicinarci a chi sta davanti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lewis Hamilton (@lewishamilton) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"Non ho mai pensato al ritiro" A chi afferma che è troppo vecchio per continuare a correre, Hamilton risponde: “Sento ancora di poter migliorare ogni weekend: è quello che amo di questo sport. Non potrai mai raggiungere la perfezione, ma la ricerca della perfezione è una delle cose più entusiasmanti in quello che facciamo”. Al ritiro non ha mai pensato, nemmeno quando il team ha dovuto affrontare la prima stagione complicata dopo una serie di vittorie lunga otto anni: “Volevo assolutamente continuare. Credo che nella vita quando ci sono alti e bassi, tutti si sono chiesti se fosse il caso di continuare o meno, ma quel pensiero sparisce rapidamente”. Il rimedio? “Tornare a lavorare mettendo tutta l’energia nell’essere il migliore che puoi essere, cercando di affrontare ogni situazione”.