GP ITALIA

Intensa attività al box Ferrari già dal giovedì di Monza. Tra accensione del motore e prove di pit-stop sulla monoposto '16' di Leclerc, tanto lavoro per il team e tanta curiosità attorno al box della Rossa, che andrà in pista con una livrea speciale e una banda gialla a forma di 'V' che rimanda alla carrozzeria della 499P vincitrice della 24 ore di Le Mans. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW